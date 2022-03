Marcus Gutzmer, Vorsitzender des ASV Landau Karate und Landestrainer, hat den 7. Dan erlangt. Schon im Alter von 50 Jahren. Dass er so schnell zur Prüfung in Berlin zugelassen wurde, überraschte den Lauterer. Im vergangenen Jahr hatte er den Antrag im Landesverband gestellt. Der sagte zu, der Antrag ging an den Dachverband. In zwei, drei Jahren könnte es so weit sein, dachte sich Gutzmer. Eine Schwierigkeit: Wer prüft? Weniger erfahren dürfen die Prüfer nicht sein. Drei Männer mit dem 8. oder 7. Dan fanden sich. Seine Frau, 4. Dan, assistierte ihm. Vorausgegangen war eine schriftliche Ausarbeitung über das Thema der Prüfung: die Kata Suparimpei und deren Anwendungen sowie Trainingsformen für den Breiten- und Wettkampfsport. Der Wettkämpfer brauche einen Plan. Der Breitensportler solle trainieren, Spaß haben, gesund bleiben, erklärt Gutzmer. Und länger dabei bleiben als bis zum Studium oder Berufseinstieg. Es gebe zehn Meistergrade. Eine nicht bestandene Dan-Prüfung kann nur einmal wiederholt werden.