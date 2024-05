Magstadt (dpa/lsw) - Ein Pedelec-Fahrer ist in Magstadt (Landkreis Böblingen) von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 69-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 58-jährige Autofahrer hatte den behelmten Mann am Samstag beim Abbiegen in eine Straße übersehen, so die Polizei. Dieser stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer und seine 54-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Pressemitteilung