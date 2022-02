Neu-Edingen (dpa/lsw) - Wegen Rauchentwicklung in der Lok mussten 65 Reisende in Neu-Edingen (Rhein-Neckar-Kreis) aus dem Zug gebracht werden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der ICE am Sonntagabend auf der Strecke zwischen Weinheim und Karlsruhe unterwegs, als der Lokführer den Rauch bemerkte. Die Ursache war zunächst unklar. Verletzt wurde nach Angaben der Beamten niemand.

