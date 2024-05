Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Ein 65-jähriger Radfahrer ist bei Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestürzt und gestorben. Der Mann mit Helm sei auf einem Waldweg unterwegs gewesen, als er aus zunächst ungeklärter Ursache alleinbeteiligt stürzte und starb, teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass nicht der Sturz, sondern eine medizinische Ursache ursächlich für den Tod am Sonntagabend war.

