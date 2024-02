Nach einem Streit soll ein 24-Jähriger in Heidelberg einen Mann mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der 64-Jährige wurde nicht lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Männer waren am Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache vor dem Hauptbahnhof in einen Streit geraten. Dabei kam es dann zu der Stichverletzung. Der mutmaßliche Täter konnte von der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Vorfall auf.

