Ein 63 Jahre alter Mann ist im Schweizer Kanton Baselland mit einer Stichwaffe getötet worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen 57 Jahre alten Täter kurz nach dem Angriff fest, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Die Gewalttat hatte sich am Dienstag in einer Wohnung in Sissach nahe der Grenze zu Baden-Württemberg ereignet. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ein Strafverfahren eröffnet.

Sissach (dpa/lsw) – Die beiden Männer iranischer Herkunft sollen sich nach Angaben eines Polizeisprechers gekannt haben. Weitere Details könne er wegen des laufenden Strafverfahrens zunächst nicht preisgeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mitteilung der Polizei