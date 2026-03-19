Wegen eines Strafzettels rastet ein Autofahrer aus und fährt einen Park-Kontrolleur an. Was dem 61-Jährigen jetzt droht – und wie der Gemeindemitarbeiter reagierte.

Schwetzingen (dpa/lsw) - Ein 61-Jähriger hat in Schwetzingen ( Rhein-Neckar-Kreis) einen Mitarbeiter des Ordnungsamts angefahren, nachdem er einen Strafzettel wegen Falschparkens erhalten hatte. Der Mann parkte im Halteverbot, wie die Polizei mitteilte.

Als der Gemeindevollzugsangestellte den Strafzettel ausstellte und den Wagen fotografierte, drohte ihm der Mann, stieg in sein Auto und ließ zunächst den Motor aufheulen. Dann fuhr der Autofahrer den Gemeindevollzugsangestellten mit Schrittgeschwindigkeit gegen die Beine.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der 61-Jährige setzte mit seinem Auto zurück und fuhr davon. Eine Polizeistreife konnte den Verdächtigen ausfindig machen und ihn nach dem Vorfall am Donnerstag stoppen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.