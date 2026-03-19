Mitten in der Nacht wurden beide Tankdeckel des Fahrzeugs aufgebrochen und Kraftstoff abgepumpt. Wer kann Hinweise geben?

Tapfheim (dpa) - Aus einem geparkten Sattelzug sind in der Nacht rund 600 Liter Diesel abgepumpt worden. Das Fahrzeug war nahe Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) neben der Bundesstraße 16 abgestellt worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach haben die bislang unbekannten Täter beide Tankdeckel des Sattelzugs aufgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass der Kraftstoff mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Schaden liegt bei rund 1.400 Euro. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls laufen, die Polizei nimmt dazu auch Hinweise entgegen.