Altensteig (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Wohnhauses im Nordschwarzwald ist ein Schaden von 600.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand die Doppelhaushälfte in Altensteig (Landkreis Calw) am frühen Morgen bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Das Feuer griff zudem auf ein angrenzendes Gebäude über, dessen Dachstuhl zu brennen begann. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und niemand wurde verletzt. Warum es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar.