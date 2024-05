Weingarten (dpa/lsw) - An einem Gymnasium in Weingarten (Kreis Ravensburg) sind 60 Schüler wegen versprühtem Pfefferspray vom Rettungsdienst behandelt worden. Viele klagten nach dem Vorfall am Donnerstag über Atemwegsreizungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch Notfallseelsorger seien im Einsatz gewesen. Zehn Schüler kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Laut Polizei habe ein Kind das Pfefferspray versprüht. Angaben zu Alter oder Geschlecht wollte der Sprecher zunächst nicht machen.

PM Polizei