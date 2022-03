Der Sportwissenschaftler und A-Lizenz-Trainer Klaus Feldmann hat bei einer Fortbildung des TV Offenbach 56 Trainer aller Altersklassen in seinen Bann gezogen. Er sprach von „richtigen Bewegungen in falsche Richtungen“, „Vorfahrt für Ballführer“ und den Grundprinzipien im Angriffs- und Abwehrspiel. Als Demo-Teams standen dem Trainerausbilder des internationalen Handballverbandes in zwei Blöcken die B- und A-Jugenden des TVO zur Verfügung. Unter den üblichen Corona-Auflagen war der Teilnehmerrekord von 118 aus dem Februar 2020 nicht zu toppen. Offenbachs Sportlicher Leiter Jugend Heiko Pabst war zufrieden: „Es zahlt sich eben aus, mit einem erfahrenen, kompetenten und schlagfertigen Referenten zusammenzuarbeiten. Und Klaus Feldmann erfüllt diese Attribute.“ Ein warmes Essen in der Turn- und Festhalle bildete die Mittagspause zwischen den Theorie- und Praxisphasen.