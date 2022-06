Ein Pilot ist beim Absturz seines Ultraleichtflugzeugs in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam für den 56-Jährigen jede Hilfe zu spät. Der Pilot starb demnach noch am Unfallort.

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Den Angaben zufolge stürzte der Mann am Samstagabend mit der einmotorigen Maschine nahe einer Burgruine ab. Warum das Ultraleichtflugzeug verunglückte, war zunächst unklar.