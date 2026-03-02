Bei einem Verkehrsunfall stirbt ein Mann. Ein weiterer wird schwer verletzt. Wie es zum Zusammenstoß mit zwei weiteren Fahrzeugen kam, ist noch unklar.

Klettgau (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 bei Klettgau im Kreis Waldshut ist ein 54-Jähriger ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes überschlug sich nach einer Kollision mit zwei weiteren Autos; der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Ein 68 Jahre alter Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine dritte Unfallbeteiligte, eine 30-Jährige, wurde leicht verletzt.

Wie es zum Unfall am Sonntag kam, ist derzeit noch unklar. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B34 war knapp vier Stunden lang gesperrt.