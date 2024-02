Meßkirch (dpa/lsw) - Ein Mann aus Meßkirch (Kreis Sigmaringen) hat rund ein Dutzend Mal bei der Polizei angerufen, um seine zuvor beschlagnahmte Musikbox zurückzufordern. Der 54-Jährige habe in der Nacht zu Sonntag lautstark Musik abgespielt, berichtete die Polizei am Montag. Weil er sich demnach «völlig uneinsichtig» zeigte, nahmen die Beamten die Box kurzerhand mit. Vier Stunden später rief der Mann dann etliche Male beim Polizeirevier und auch beim Notruf an und forderte sein Eigentum zurück. Selbst nach Hinweisen auf eine Strafbarkeit habe er weitergemacht. Daraufhin musste der 54-Jährige zusätzlich auch noch sein Handy an die Beamten einer Streife abgeben. Er muss sich nun wegen Ruhestörung und wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten.

Pressemitteilung