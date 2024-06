Backnang (dpa/lsw) - In Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist eine 51-jährige Frau festgenommen worden, die ihren Ehemann mit einem Messer angegriffen haben soll. Der 56-Jährige kam am Sonntag mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei am Montag mit. Die Italienerin wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, sie kam wegen des Verdachts der versuchten Tötung in ein Gefängnis. Die Ermittlungen der Polizei dauern aber an.

Pressemitteilung