Baden-Württemberg 500 Pakete geklaut - Verdächtiger in Haft

Pakete
Nach dem Diebstahl von 500 Paketen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. (Symbolbild)

Kriminelle haben es auf zwei Verteilzentren der Post abgesehen. Ein Duo rückt ins Visier der Polizei. Was Ermittler bei den Verdächtigen gefunden haben.

Gaggenau (dpa/lsw) - Nach Diebstählen von fast 500 Paketen an Verteilzentren der Deutschen Post in Rastatt und Baden-Baden ist ein Verdächtiger in Haft gekommen. Festgenommen wurde der 57-Jährige laut Polizei am Freitag aber aus einem anderen Grund: Gegen ihn bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl, weil er ihm auferlegte Tagessätze nicht bezahlt hatte.

Auch gegen einen 51 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen bei den Paketdiebstählen wird ermittelt. Ermittler hatten am Donnerstag Wohnungen und Lager des Duos in Gaggenau (Kreis Rastatt), Malsch und Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) durchsucht. Sie stellten unter anderem vier E-Bikes, gestohlene Autokennzeichen, kleinere Mengen Drogen und weitere Beweismittel sicher. Zudem beschlagnahmten sie einen Sprinter als mutmaßliches Tatfahrzeug.

Bei den Diebstählen in den Verteilzentren im Frühjahr war ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich entstanden. Wie genau sie abgelaufen waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht abgeben.

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