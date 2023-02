Heiningen (dpa/lsw) - Beim Herunterfallen einer 500 Kilogramm schweren Stahlplatte ist ein Bauarbeiter schwer verletzt worden. Die Platte fiel dem Arbeiter auf ein Bein, weil sich eine Stahlklammer zur Befestigung der Platte gelöst hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kollegen befreiten den eingeklemmten Mann aus seiner Lage. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall am Mittwoch in Heiningen (Kreis Göppingen) kam, wird derzeit noch ermittelt. Es lagen vorerst keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter vor.

PM Polizei