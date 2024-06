Am Montagabend sind zwei Hallen eines landwirtschaftlichen Betriebs in Horb im Stadtteil Altheim in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Dienstagmorgen an, wie die Polizei mitteilte. In einer Halle wurden sogenannte Hackschnitzel gelagert, in der anderen war eine Trocknungsanlage installiert. Der Schaden wurde auf 500.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Horb (dpa/lsw) - Insgesamt waren 70 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdiensts waren bei dem Brand im Landkreis Freudenstadt im Einsatz. Warum der Brand ausgebrochen war, blieb vorerst unklar. Wegen der Rauchentwicklung waren Anwohner im Ortsteil gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

