Eppingen (dpa/lsw) - Ein Schaden von mindestens 500.000 Euro ist bei einem Wohnhausbrand in Eppingen (Kreis Heilbronn) am Montag entstanden. Ein Bewohner wurde unverletzt aus dem Feuer gerettet, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Großeinsatz waren mehr als 70 Einsatzkräfte beschäftigt, heißt es. Bei dem Brand entstand viel Rauch. Auch nach drei Stunden waren die Feuerwehrleute am Montagmittag zunächst noch im Einsatz.