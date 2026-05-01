Baden-Württemberg 500.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand
Wilhelmsfeld (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus ist ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Ein Bewohner bemerkte den Brand in der Nacht und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Auch die anderen Bewohner konnten das Gebäude in Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) demnach unverletzt verlassen.
Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, hieß es weiter. Beamte haben nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.