Ein Schaden von rund 500.000 Euro ist beim Brand eines Firmengebäudes in Aichwald (Kreis Esslingen) entstanden. Eine Maschine zur Beflockung von Textilien begann zu rauchen, bevor kurz darauf Flammen entstanden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Zwei Menschen wurden am Samstag durch den Rauch des Feuers leicht verletzt.

Aichwald (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei