372 Bewerbungen aus dem Elsass, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind beim Landkreis Germersheim für den Haueisen-Kunstpreis eingegangen. Die Jury hat alle gesichtet und 49 Künstler nominiert.

228 Frauen und 144 Männer nahmen teil, weit mehr als 2019, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. 136 waren zum ersten Mal dabei. Die Vorauswahl traf eine Jury, der neben Landrat Fritz Brechtel die Kunsthistorikerinnen Sabine Heilig und Simone Dietz, die stellvertretende Pfalzgalerieleiterin Annette Reich sowie die Künstlerinnen Brigitte Sommer sowie die Künstler Benjamin Burkhard und Erwin Heyn angehörten. Die Diskussionen seien zum Teil heiß geführt worden, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. „Die Ansichten gingen teilweise kontrovers auseinander.“

Die Entscheidung über den Sieger fällt die Jury am 7. September. Er wird bei der Preisverleihung am 18. September um 11 Uhr im Zehnthaus in Jockgrim bekannt gegeben, wo auch die Ausstellung zum Haueisenpreis bis 16. Oktober zu sehen ist.