Nach dem schweren Angriff in einer Bar in Iffezheim (Landkreis Rastatt) schwebt das 48-jährige Opfer weiterhin in Lebensgefahr. Wie genau es zu der Attacke kam, wird nach Angaben der Polizei vom Freitag noch ermittelt. Klar sei aber, dass sich der 32-jährige Verdächtige und das Opfer seit mehreren Jahren kannten und schon öfter aneinander gerieten.

Iffezheim (dpa/lsw) - Die Ermittler hatten den 32-Jährigen nach dem Vorfall am vergangenen Samstag festgenommen. Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen, er sitzt in Untersuchungshaft.

Mitteilung der Polizei