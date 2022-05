Bei Bauarbeiten in Schwäbisch Hall ist ein 47-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Arbeiter soll sich in einer Baugrube befunden haben, als sich Erdreich löste und ihn verschüttete. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Reanimation gelang nicht. Warum es zu dem Arbeitsunfall kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei