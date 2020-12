Der evangelische Frauenbund Lindenberg hat in diesem Jahr 46 Pakete nach Osteuropa auf den Weg gebracht. Ursula Frieß, die die Aktion in Lindenberg bereits zum achten Mal organsisiert hat, freut sich über die große Anzahl der abgegebenen Päckchen. Es begeistere sie, Kindern, denen es am Nötigsten fehle, eine Freude zu bereiten, schreibt sie.