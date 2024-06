Geislingen (dpa/lsw) - Beim Brand einer Scheune in Geislingen (Zollernalbkreis) ist ein geschätzter Schaden von 450 000 Euro entstanden. Zeugen hatten das Feuer am frühen Donnerstagmorgen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. In der Scheune standen den Angaben nach mehrere Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen. Zudem hatte die Scheune eine Photovoltaikanlage. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war vorerst unklar.

PM Polizei