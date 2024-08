Ein Mann fährt mit seinem Auto im Rhein-Neckar-Kreis auf eine Kreuzung. Es kommt zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw.

Walldorf (dpa/lsw) - Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam der Mann in ein Krankenhaus. Der Fahrer war demnach mit seinem Auto in Walldorf unterwegs, als er bei Grün auf eine Kreuzung fuhr. Ein Lkw-Fahrer sei mutmaßlich bei Rot ebenfalls auf die Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Lkw prallte gegen eine Ampel. Ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden bei dem Unfall am Mittwoch wurde auf rund 70.000 Euro geschätzt.