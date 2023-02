Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos in Heilbronn ist ein 42-Jähriger ums Leben gekommen, fünf weitere Menschen sind verletzt worden. Der 42-Jährige sei mit seinem Wagen aus einer Grundstückseinfahrt auf eine Straße gebogen, wo ein 20-jähriger Autofahrer nicht mehr habe ausweichen können und mit ihm kollidiert sei, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit. Der 42-Jährige sei in seinem Wagen eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Seine 42-jährige Ehefrau und Beifahrerin wurde schwer verletzt, die beiden ebenfalls mitfahrenden Kinder des Ehepaares, drei und sieben Jahre alt, wurden leicht verletzt. Auch der 20-jährige Autofahrer und dessen 19 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.

