Großrinderfeld (dpa/lsw) - Auf einer mit Schneematsch bedeckten Straße ist eine Autofahrerin bei einem Unfall in Großrinderfeld im Main-Tauber-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 42-Jährige am Sonntag mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern geraten und kam nach links von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb anschließend auf der Seite liegen. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.