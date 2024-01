Vier von zehn Rentnerinnen und Rentnern (41,1 Prozent) in Baden-Württemberg müssen mit einem Netto-Einkommen von weniger als 1250 Euro auskommen. Dies teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mit Verweis auf die Auswertung der Erstergebnisse des Mikrozensus 2022 mit. Mehr als jede zweite Rentnerin (54,6 Prozent) hatte ein persönliches Nettoeinkommen von unter 1250 Euro. Bei den Männern mit Rentenbezug betrug der Anteil 24 Prozent. Auf weniger als 1000 Euro kommen rund 27 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner. Bei den Frauen lag der Anteil mit 38,7 Prozent erheblich höher als bei den Männern (12,5 Prozent).

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Nettoeinkommen zählen beispielsweise Verdienste aus Erwerbstätigkeit, Rente, Pension, ALGI/II, Grundsicherung, Bürgergeld und Einnahmen aus Vermietung, wie die Statistiker mitteilten. Im Südwesten gab es den Angaben zufolge 2022 rund drei Millionen Menschen, die aus Altersgründen eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen.

