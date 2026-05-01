Nächtlicher Einsatz: Mehr als 30 Feuerwehrleute rücken zu einem Brand im Neckar-Odenwald-Kreis aus. Ein Gebäude und mehrere Fahrzeuge sind betroffen.

Neunkirchen (dpa/lsw) - Ein Firmengebäude hat in Neunkirchen im Neckar-Odenwald-Kreis gebrannt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge liegt der Schaden bei 400.000 Euro. Demnach stand das Gebäude in der Nacht teilweise in Flammen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in der Firma. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fingen außerdem sechs Firmenfahrzeuge Feuer.

Den Angaben zufolge brachte die Feuerwehr den Brand mit rund 35 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle. Als mögliche Ursache kommt nach ersten Erkenntnissen ein vor dem Gebäude abgestelltes Fahrzeug in Betracht. Ob dieses tatsächlich Auslöser des Feuers war, ist jedoch noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.