Gemeinsam feiern die Narren aus der Pfalz und Nordbaden in Ludwigshafen. Beim 69. gemeinsamen Umzug der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim stand die Zahl der Zugnummern natürlich fest.

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) - Rund 40.000 meist bunt kostümierte Menschen haben am Sonntag beim Fastnachtsumzug in Ludwigshafen den geschmückten Wagen zugejubelt. Beim 69. gemeinsamen Umzug der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim waren 69 Zugnummern am Start. Alles sei problemlos und ohne besondere Vorkommnisse gelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Auch der Veranstalter zeigte sich zufrieden: «Die Leute haben Spaß, es ist trocken - alles prima», berichtete ein Sprecher.

Nach einer mehrjährigen Pause veranstalteten die Narren in der Pfalz und in Nordbaden wieder einen gemeinsamen Umzug. Um 13.11 Uhr war der Start. Um 17.11 Uhr sei der Umzug am Ziel angekommen, sagte der Sprecher. Traditionell waren viele Feierfreudige etwa als Clowns, Hexen oder Seeleute unterwegs. Den närrischen Lindwurm begleiteten etliche Kostümierte auch aus Vereinen und Spielmannszügen. Ihr Spektakel richten die Narren aus Ludwigshafen und Mannheim im Wechsel diesseits und jenseits des Rheins aus.

Die Kosten für den Fastnachtsumzug hatte die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz auf etwa 150.000 Euro beziffert. Diese seien durch Sponsoren und Spenden abgedeckt worden. Mit der größte Kostentreiber seien die Sicherheitsmaßnahmen gewesen.