Sommer, Sonne und Musik in Winzerhöfen, das entwickelt sich in der Südpfalz zu einem klassischen Dreiklang. In der Weinstraße 29 in Hainfeld beginnt jetzt das 4. Internationale Klavierfestival. Bis zum 18. September gibt es Klassik, Jazz oder Tango zu hören.

Die Saxofonistin Sarah Lilian Kober und die Pianistin Nestan Heberger waren als Duo Millefleurs war bereits im vergangenen Jahr dabei. Kober schwärmt von der Atmosphäre im Atelier 29: