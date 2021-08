Getestet, geimpft oder genesen. Das ist Voraussetzung, um am Mittwoch das Fußball-Benefizspiel der Lotto-Elf gegen eine Landauer Ü40-Auswahl im Südpfalzstadion verfolgen zu können. Darauf macht Organisator Benjamin Auer aufmerksam. Der Ex-Profi wird wohl in der Lotto-Elf von Hans-Peter Briegel beginnen. In Landau werden Stefan Kuntz, David Odonkor, Guido Buchwald und andere Prominente erwartet. Auer stellt eine Corona-Teststation vor Ort auf dem Parkplatz Eingang Löhlstraße. Um 16.30 Uhr beginnt ein Training des ehemaligen Torhüters Wolfgang Kleff, in den 1970er-Jahren fünfmal Deutscher Meister mit Borussia Mönchengladbach, und des Lotto-Elf-Spielers Dariusz Wosz mit D-Jugendlichen der vier Stammvereine des JFV Landau. Das Benefizspiel beginnt um 19 Uhr. Mit Beachtung der 3G-Regel gibt es unbeschränkten Zugang ins Stadion. 400 Karten sind laut Auer im Vorverkauf abgesetzt worden. „Ich hoffe auf eine vierstellige Zuschauerzahl“, sagte der frühere Spieler von Gladbach, Mainz 05 und Bochum gestern. Karten gibt es an der Abendkasse.