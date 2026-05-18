Baden-Württemberg 373 Verstöße bei Tuning-Kontrollen rund um Messe am Bodensee

Beginn Tuning World Bodensee
Anlässlich der Messe hat die Polizei mehr als 950 Fahrzeuge im Bodenseekreis kontrolliert. (Illustration)

Mehr als 950 Fahrzeuge wurden rund um die «Tuning World Bodensee» überprüft. In vielen Fällen gab es Verdacht auf illegale Umbauten. Doch auch andere Verstöße fallen der Polizei auf.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Bei Tuning-Kontrollen rund um die in Friedrichshafen stattgefundene Messe «Tuning World Bodensee 2026» hat die Polizei Hunderte Verstöße verzeichnet. In insgesamt 373 Fällen wurden Verstöße gegen die geltenden Vorschriften festgestellt, wie die Polizei mitteilte.

Die Tuning-Messe fand von Donnerstag bis Sonntag in Friedrichshafen statt. Aus diesem Anlass überprüften Beamte schwerpunktmäßig im Bodenseekreis mehr als 950 Fahrzeuge. Rund 210 Verstöße stellte die Polizei den Angaben zufolge wegen unzulässiger technischer Veränderungen an den Fahrzeugen fest. 55 Autos seien mit dem Verdacht auf erhebliche Verstöße sichergestellt oder beschlagnahmt worden.

Vier Menschen hinter dem Steuer hatten den Angaben zufolge keine gültige Fahrerlaubnis, in sechs Fällen ergab sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Auch Polizeibeamte aus anderen Bundesländern sowie Einsatzkräfte aus Österreich und der Schweiz seien mit im Einsatz gewesen.

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