Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 37-jähriger Mann schwebt nach einem bewaffneten Angriff auf offener Straße in Reutlingen in Lebensgefahr. Ein 18 Jahre alter Mann soll ihn am Freitag im Bereich eines Jugend- und Kulturzentrums mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Der Täter flüchtete, das Opfer alarmierte die Einsatzkräfte. Die Polizei konnte den 18-Jährigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Er soll Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Opfer wurde in eine Klinik gebracht. Es bestehe Lebensgefahr, hieß es. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.