Mit Schlagwerkzeugen gehen drei Unbekannte auf einen Mann los, weitere Menschen werden leicht verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Ermittlern noch unklar.

Ulm (dpa/lsw) - Drei maskierte Männer sind in eine Wohnung in Ulm eingedrungen und haben einen 36-Jährigen schwer verletzt. Die Täter seien bewaffnet gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

In der Nacht zum Montag gelangten die Unbekannten in eine Wohnung am Staufenring. Dort trafen sie auf mehrere Personen, die sie zunächst bedrohten. Dabei kam es laut Polizei auch zu Handgreiflichkeiten.

Anschließend schlugen die Angreifer mehrfach auf den 36-Jährigen ein, teilweise mit Schlagwerkzeugen. Der Mann wurde schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Personen in der Wohnung erlitten leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten anschließend. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und fahndet nach den Unbekannten. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sind die Hintergründe der Tat noch unklar.