Baden-Württemberg 36-Jähriger bei Angriff in Wohnung schwer verletzt

Polizei - Symbolbild
Drei Maskierte dringen in eine Wohnung in Ulm ein und verletzen einen Mann schwer. (Symbolbild)

Mit Schlagwerkzeugen gehen drei Unbekannte auf einen Mann los, weitere Menschen werden leicht verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Ermittlern noch unklar.

Ulm (dpa/lsw) - Drei maskierte Männer sind in eine Wohnung in Ulm eingedrungen und haben einen 36-Jährigen schwer verletzt. Die Täter seien bewaffnet gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

In der Nacht zum Montag gelangten die Unbekannten in eine Wohnung am Staufenring. Dort trafen sie auf mehrere Personen, die sie zunächst bedrohten. Dabei kam es laut Polizei auch zu Handgreiflichkeiten.

Anschließend schlugen die Angreifer mehrfach auf den 36-Jährigen ein, teilweise mit Schlagwerkzeugen. Der Mann wurde schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Personen in der Wohnung erlitten leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten anschließend. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und fahndet nach den Unbekannten. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sind die Hintergründe der Tat noch unklar.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Ulm Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x