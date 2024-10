Ein 35-Jähriger gerät mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stößt mit einem Lkw zusammen. Nun ist er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Inzigkofen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen bei Inzigkofen (Kreis Sigmaringen) seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 35-Jährige sei noch am Abend im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Der Mann war den Angaben zufolge am Dienstag mit seinem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem Kieslaster zusammengestoßen. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Wieso der 35-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.