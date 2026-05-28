Baden-Württemberg 35-Jährige nach Brand in Mehrfamilienhaus in Haft

Brand in Mehrfamilienhaus
Die Frau wurde festgenommen und sitzt nun in Haft. (Symbolbild)

Nach einem Brand in Pforzheim sitzt eine Frau in Untersuchungshaft. Sie steht unter Verdacht, das Feuer in ihrer Wohnung absichtlich gelegt zu haben.

Pforzheim (dpa/lsw) - Eine 35 Jahre alte Frau ist nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Die Ukrainerin soll das Feuer in der Küche ihrer Wohnung vorsätzlich gelegt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Bei dem Brand am Dienstag wurde niemand verletzt. Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung auf andere Wohnungen. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

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