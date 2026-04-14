Ein Autofahrer aus Baden-Württemberg prallt bei Thurnau mit hoher Geschwindigkeit auf einen Sattelzug. Für den 34-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Die Unfallursache ist noch unklar.

Thurnau (dpa/lsw) - Ein 34-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A70 bei Thurnau (Landkreis Kulmbach) ums Leben gekommen. Der aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg stammende Mann fuhr mit seinem Auto auf einen Lastwagen auf, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Er war den Angaben zufolge allein im Auto, als er von hinten frontal auf den Laster auffuhr und sein Wagen sich fast zur Hälfte darunter schob. Dabei verletzte sich der 34-Jährige demnach tödlich. Er sei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, warum er dem Sattelzug auffuhr, sei aber noch unklar.

Der 58 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Autobahn 70 war in Fahrtrichtung Bayreuth zeitweise komplett gesperrt.