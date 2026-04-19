Waldhof Mannheim kommt ganz schlecht ins Spiel, zeigt dann aber eine starke Aufholjagd in Wiesbaden - und holt zumindest einen Punkt.

Mannheim (dpa) - In einem spektakulären Spiel hat der SV Waldhof Mannheim trotz eines 0:3-Pausenrückstands noch einen Punkt in der 3. Fußball-Liga geholt. Im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden erkämpften sich die Mannheimer dank einer Aufholjagd noch ein 3:3. Beide Mannschaften stecken im Tabellenmittelfeld fest und warten seit jeweils vier Pflichtspielen auf einen Dreier.

Dabei sahen die Wiesbadener nach den Treffern von Ryan Johansson (1. Minute), Jordy Gillekens (38.) und Moritz Flotho (45./Elfmeter) vor 4.300 Zuschauern schon wie die sicheren Sieger aus. Doch in der zweiten Hälfte meldete sich Mannheim zurück. Samuel Abiafe traf doppelt (55./68.) und Terrence Boyd sorgte für den Schlusspunkt.

«Ich bin normalerweise sehr, sehr ruhig, gelassen und sachlich. Ich denke, dass das heute aber nicht möglich war, sachlich zu bleiben», sagte Waldhof-Coach Luc Holtz bei «Magenta Sport» über seine Pausenansprache. «Es war eine etwas klarere Ansage und die Reaktion ist dann ja auch gekommen.»