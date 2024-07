Ein Passant findet einen Verletzten. Er soll ausgeraubt worden sein. Der oder die Täter sind noch unbekannt.

Pfinztal (dpa/lsw) - Ein 33-jähriger Mann soll an der Bundesstraße zwischen Pfinztal und Walzbachtal (Kreis Karlsruhe) verletzt und ausgeraubt worden sein. Er kam mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Täter sind nach ihren Angaben bislang unbekannt, die Polizei fahndete nach der mutmaßlichen Tat am späten Montagabend unter anderem mit einem Hubschrauber.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 33 Jahre alte Geschädigte auf Höhe einer Mülldeponie ausgeraubt worden sein. Ein Passant hatte ihn dort im Bereich der Straße gefunden. Wie der Verletzte und der oder die mutmaßlichen Täter dorthin gekommen sein sollen, teilte ein Polizeisprecher zunächst nicht mit. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen.

