Ein Autofahrer rast vor einer Polizeikontrolle davon, nachdem er mehrere rote Ampeln überfahren hat. Die Verfolgungsjagd nimmt ein plötzliches Ende.

Ludwigshafen/ Mannheim (dpa/lrs) - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 32-jähriger Autofahrer in Ludwigshafen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, sollte der Mann zuvor in Mannheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weil er mehrere rote Ampeln überfahren hatte. Der Fahrer habe die Aufforderung der Beamten zum Anhalten missachtet und sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen gefahren. An einer Abfahrt auf der Bundesstraße 44 habe er sich festgefahren, nachdem er mit dem Fahrbahnrand kollidiert sei, sagte ein Sprecher der Polizei.

Anschließend habe der Mann zu Fuß fliehen wollen. Dabei sei er von den Beamten festgenommen worden. Dem 32-Jährigen wurde laut Mitteilung eine Blutprobe entnommen. Sein Auto und sein Führerschein wurden sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen.