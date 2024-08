Eintracht Frankfurt holt mit einem verdienten Heimerfolg über Hoffenheim die ersten Punkte in dieser Bundesliga-Saison. Die Hessen zeigen tollen Kombinationsfußball. Vor allem ein Spieler glänzt.

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat nach einer starken Leistung gegen die TSG 1899 Hoffenheim den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Noch ohne Last-Minute-Neuzugang Mahmoud Dahoud gewann die Eintracht am zweiten Spieltag zu Hause mit 3:1 (2:0). Die Tore für die Frankfurter erzielten vor 57.100 Zuschauern Stürmer Hugo Ekitiké (24. Minute), Hugo Larsson (33.) sowie der überragende Omar Marmoush (56.). Für Hoffenheim traf Andrej Kramaric (54.).

Die Frankfurter meldeten sich bei der Heim-Premiere in dieser Saison und nach der Auftaktniederlage gegen Borussia Dortmund eindrucksvoll zurück und holten die ersten Punkte. Währenddessen enttäuschte die TSG nach dem Sieg am ersten Spieltag gegen Holstein Kiel.

«Die Vorfreude ist riesengroß, hier wieder vor unserem Publikum zu spielen», hatte Eintracht-Coach Dino Toppmöller vor dem Duell der beiden Europa-League-Teilnehmer gesagt. Und auch sein Gegenüber Pellegrino Matarazzo hatte voller Erwartungen auf das Spiel geblickt und die Auswärtsaufgabe als «geile Herausforderung» bezeichnet.

Eintracht dominiert in der ersten Hälfte

Ohne den zweimaligen deutschen A-Nationalspieler Dahoud, dessen Wechsel vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion erst am Freitagabend nach Ende des Transferfensters offiziell wurde, übernahm die Eintracht von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Die Gäste aus dem Kraichgau legten ihren Fokus auf die Defensive. Das gelang in der ersten Hälfte allerdings nur in der Anfangsphase.

Dank eines schnellen Umschaltspiels gegen aufgerückte Hoffenheimer traf Ekitiké nach Assist von Marmoush. Die Eintracht blieb nach der Führung am Drücker und setzte vor allem über die linke Offensivseite mit Marmoush und Niels Nkounkou Akzente. Ein Distanzschuss von Marmoush rauschte knapp am Tor vorbei (26.). Mario Götze konnte eine Hereingabe von Nkounkou aus vielversprechender Postion nicht verwerten (31.). Das 2:0 war nur eine Frage der Zeit und fiel kurze Zeit später, als Larsson eine Traumkombination über Marmoush und Ekitiké vollendete.

Eintracht Frankfurts Stürmer Hugo Ekitiké (r) erzielte gegen die TSG 1899 Hoffenheim das 1:0. Foto: Arne Dedert/dpa

Die TSG hatte in Durchgang eins wenig zu melden. Beinahe hätte Eintracht-Keeper Kevin Trapp den Kraichgauern den Anschlusstreffer geschenkt, als er sich beim Herauslaufen gegen Pavel Kaderabek verschätzte und zu spät kam. Frankfurts Neuzugang Arthur Theate konnte die Hereingabe des Tschechen aber klären (38.).

Kramaric trifft - Eintracht schlägt zurück

Matarazzo reagierte in der Halbzeit auf die enttäuschende Leistung seiner Mannschaft und nahm gleich zwei Wechsel vor. Mërgim Berisha kam in der Offensive für Marius Bülter, Neuzugang Robin Hranac für den gelbverwarnten Tim Drexler. Der Anschlusstreffer durch Kramaric fiel ein wenig aus dem Nichts. Für den Kroaten war es nach seinem Dreierpack gegen Kiel schon das vierte Saisontor.

Die Eintracht schlug aber prompt zurück. Marmoush veredelte seine Vorstellung mit dem 3:1. Dass der Ägypter den Hessen auch in der laufenden Saison erhalten bleibt, wurde am Freitag wenige Stunden vor Ende der Transferperiode bekannt. Zuvor hatte es einige Wechselgerüchte um den 25-Jährigen gegeben. Marmoush wurde in der 80. Minute mit großem Applaus ausgewechselt. Danach blieb die große Schlussoffensive der TSG aus.