Etwa 300 Menschen haben sich an einer Anti-Atom-Demonstration in Neckarwestheim beteiligt. Wie ein Polizeisprecher sagte, verlief die Veranstaltung am Samstag völlig friedlich. Mit Fahnen, Schildern und Transparenten protestierten die Teilnehmer in der Nähe des Atomkraftwerks gegen die weitere Nutzung von Atom, Kohle, Gas und Öl und forderten eine rasche Wende zu erneuerbaren Energien.

Neckarwestheim (dpa/lsw) - Seit Kriegsbeginn in der Ukraine stünden für die Bundesregierung und die Opposition die Rückkehr zu umweltschädlicher fossiler Energie im Vordergrund, kritisierte das Bündnis Fukushima-Neckarwestheim am zwölften Jahrestag der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima. Dies zeigten die Planungen für zahlreiche neue Flüssigerdgas-Terminals, die mit vielen Milliarden an Subventionen gebaut würden. Das Bündnis fordert stattdessen ein Investitionsprogramm in Photovoltaik und Solarthermie.