Fichtenau (dpa/lsw) - Eine 29-jährige ist mit ihrem Klein-Lkw an einem Stauende auf der A7 auf einen Lkw aufgefahren und gestorben. Der 55-jährige Fahrer im anderen betroffenen Lastwagen blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 29-Jährige war demnach am Dienstagnachmittag auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs und fuhr bei Fichtenau (Landkreis Schwäbisch Hall) ungebremst auf das Stauende auf. Sie verstarb noch am Unfallort. Die Autobahn war im Anschluss für etwa drei Stunden bis zum Abend gesperrt.

