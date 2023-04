Stuttgart (dpa/lsw) - In einer Straße in Stuttgart sind am Wochenende 29 Autos zerkratzt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag entstand dabei ein Schaden von über 10.000 Euro. Alle Autos waren am Straßenrand geparkt. Es war zunächst unklar, ob ein oder mehrere Täter für den Schaden verantwortlich sind. Die Polizei geht davon aus, dass die Autos in der Nacht zum Sonntag beschädigt wurden, allerdings meldeten einige Autofahrer die Schäden erst Sonntagnachmittag. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

PM der Polizei