Mit hoher Geschwindigkeit kommt ein Mann auf der A5 von der Fahrbahn ab und kracht mit seinem Auto gegen die Schutzplanke.

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Mit hoher Geschwindigkeit ist ein Autofahrer auf der A5 bei Neuenburg am Rhein mit seinem Wagen gegen eine Schutzplanke geprallt und tödlich verunglückt. Der 28-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Autobahnausfahrt Neuenburg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die Autobahn 5 musste an der Unfallstelle komplett gesperrt werden, da sich auf der gesamten Fahrbahn Trümmerteile verteilt hatten.

Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam, ist bislang nicht geklärt. Die Verkehrspolizei ermittelt zur Unfallursache.