Mit seinem Motorrad gerät ein Mitte-Zwanzigjähriger auf einer Autobahn ins Schleudern. Er prallt in die Leitplanke.

Bretzfeld (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) von der Fahrbahn abgekommen und gestorben. Der 26-Jährige sei vermutlich wegen seiner hohen Geschwindigkeit ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Daraufhin prallte er gegen die Leitplanke und blieb tödlich verletzt am Boden liegen.

Ersthelfer versuchten den Mann vergeblich zu reanimieren, er starb jedoch noch an der Unfallstelle an seinen Kopfverletzungen. Die A6 war in Richtung Nürnberg für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.