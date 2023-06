Beim Brand einer Garage in Bad Krozingen ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griff das Feuer auch auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses über. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt an einem Elektroroller das Feuer ausgelöst hatte.

Bad Krozingen (dpa/lsw) - Zeugen hatten demnach zunächst einen lauten Knall gehört, dann stiegen Rauch und Flammen aus der Garage auf. Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, befand sich die Garage bereits in Vollbrand. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten dieses rechtzeitig verlassen, in der Garage hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand auf. Der Rettungsdienst untersuchte vor Ort einen Menschen wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung.

Wegen Einsturzgefahr sei die Garage nicht mehr betretbar. Dort befand sich den Angaben nach eine private Werkstatt für kleinere Motorroller. Auch das Wohnhaus war nur noch teilweise bewohnbar, teilte die Polizei mit.

